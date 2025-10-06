Refacta AI pris i dag

Sanntids Refacta AI (REFACTA) pris i dag er $ 0.04192, med en 0.33% endring de siste 24 timene. Nåværende REFACTA til USD konverteringssats er $ 0.04192 per REFACTA.

Refacta AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- REFACTA. I løpet av de siste 24 timene REFACTA har den blitt handlet mellom $ 0.0413(laveste) og $ 0.04323 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har REFACTA beveget seg -1.58% i løpet av den siste timen og -2.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 431.02K.

Refacta AI (REFACTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 431.02K$ 431.02K $ 431.02K Fullt utvannet markedsverdi $ 41.92M$ 41.92M $ 41.92M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Refacta AI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 431.02K. Den sirkulerende forsyningen på REFACTA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.92M.