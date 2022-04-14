RAIDER (RAIDER) tokenomics
RAIDER (RAIDER) Informasjon
Crypto Raiders is an NFT-based dungeon crawler on Polygon. Characters can complete dungeons, duel, level up, choose their build, and own all of their in-game assets and work. The RAIDER token represents the Crypto Raiders overall economy. Owning it can earn holders a share of all revenue generated through in-game purchases and activities.
RAIDER (RAIDER) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RAIDER (RAIDER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
RAIDER (RAIDER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak RAIDER (RAIDER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet RAIDER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange RAIDER tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår RAIDERs tokenomics, kan du utforske RAIDER tokenets livepris!
RAIDER (RAIDER) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til RAIDER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
RAIDER prisforutsigelse
Vil du vite hvor RAIDER kan være på vei? Vår RAIDER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
