Radar pris i dag

Sanntids Radar (RADAR) pris i dag er $ 0.00311097, med en 3.16% endring de siste 24 timene. Nåværende RADAR til USD konverteringssats er $ 0.00311097 per RADAR.

Radar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 152,346, med en sirkulerende forsyning på 48.94M RADAR. I løpet av de siste 24 timene RADAR har den blitt handlet mellom $ 0.00308802(laveste) og $ 0.00325862 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.864534, mens tidenes laveste notering var $ 0.00178171.

Kortsiktig har RADAR beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og +3.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.39.

Radar (RADAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.35K$ 152.35K $ 152.35K Volum (24 timer) $ 6.39$ 6.39 $ 6.39 Fullt utvannet markedsverdi $ 264.59K$ 264.59K $ 264.59K Opplagsforsyning 48.94M 48.94M 48.94M Total forsyning 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Radar er $ 152.35K, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.39. Den sirkulerende forsyningen på RADAR er 48.94M, med en total tilgang på 85000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 264.59K.