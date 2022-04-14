PLAYZAP (PZP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PLAYZAP (PZP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PLAYZAP (PZP) Informasjon PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Offisiell nettside: https://www.playzap.games/ Teknisk dokument: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Kjøp PZP nå!

PLAYZAP (PZP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLAYZAP (PZP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 776.90K $ 776.90K $ 776.90K Total forsyning: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Sirkulerende forsyning: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M All-time high: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 All-Time Low: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Nåværende pris: $ 0.00905 $ 0.00905 $ 0.00905 Lær mer om PLAYZAP (PZP) pris

PLAYZAP (PZP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PLAYZAP (PZP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PZP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PZP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PZPs tokenomics, kan du utforske PZP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PZP Interessert i å legge til PLAYZAP (PZP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PZP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PZP på MEXC nå!

PLAYZAP (PZP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PZP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PZP nå!

PZP prisforutsigelse Vil du vite hvor PZP kan være på vei? Vår PZP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PZP tokenets prisforutsigelse nå!

