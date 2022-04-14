Polkastarter (POLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polkastarter (POLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polkastarter (POLS) Informasjon POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Offisiell nettside: https://www.polkastarter.com/ Teknisk dokument: https://docs.polkastarter.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa Kjøp POLS nå!

Polkastarter (POLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polkastarter (POLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.30M $ 18.30M $ 18.30M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.44M $ 18.44M $ 18.44M All-time high: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 All-Time Low: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Nåværende pris: $ 0.18442 $ 0.18442 $ 0.18442 Lær mer om Polkastarter (POLS) pris

Polkastarter (POLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polkastarter (POLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLSs tokenomics, kan du utforske POLS tokenets livepris!

Polkastarter (POLS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POLS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POLS nå!

POLS prisforutsigelse Vil du vite hvor POLS kan være på vei? Vår POLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POLS tokenets prisforutsigelse nå!

