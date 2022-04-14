PeiPei (PEIPEI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PeiPei (PEIPEI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PeiPei (PEIPEI) Informasjon PeiPei is a meme coin on Ethereum. Offisiell nettside: https://peipeicoin.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 Kjøp PEIPEI nå!

PeiPei (PEIPEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PeiPei (PEIPEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.68T $ 420.68T $ 420.68T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M All-time high: $ 0.000000398 $ 0.000000398 $ 0.000000398 All-Time Low: $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 Nåværende pris: $ 0.00000003558 $ 0.00000003558 $ 0.00000003558 Lær mer om PeiPei (PEIPEI) pris

PeiPei (PEIPEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PeiPei (PEIPEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEIPEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEIPEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEIPEIs tokenomics, kan du utforske PEIPEI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PEIPEI Interessert i å legge til PeiPei (PEIPEI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PEIPEI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PEIPEI på MEXC nå!

PeiPei (PEIPEI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PEIPEI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PEIPEI nå!

PEIPEI prisforutsigelse Vil du vite hvor PEIPEI kan være på vei? Vår PEIPEI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEIPEI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!