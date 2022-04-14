Optimus (OPTIMUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Optimus (OPTIMUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Optimus (OPTIMUS) Informasjon OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. Offisiell nettside: https://www.optimustoken.io/ Teknisk dokument: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Kjøp OPTIMUS nå!

Optimus (OPTIMUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Optimus (OPTIMUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M All-time high: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 All-Time Low: $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 Nåværende pris: $ 0.02216 $ 0.02216 $ 0.02216 Lær mer om Optimus (OPTIMUS) pris

Optimus (OPTIMUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Optimus (OPTIMUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPTIMUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPTIMUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPTIMUSs tokenomics, kan du utforske OPTIMUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OPTIMUS Interessert i å legge til Optimus (OPTIMUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OPTIMUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OPTIMUS på MEXC nå!

Optimus (OPTIMUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OPTIMUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OPTIMUS nå!

OPTIMUS prisforutsigelse Vil du vite hvor OPTIMUS kan være på vei? Vår OPTIMUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPTIMUS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!