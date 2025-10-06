OpenPad AI pris i dag

Sanntids OpenPad AI (OPAD) pris i dag er $ 0.001248, med en 3.48% endring de siste 24 timene. Nåværende OPAD til USD konverteringssats er $ 0.001248 per OPAD.

OpenPad AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- OPAD. I løpet av de siste 24 timene OPAD har den blitt handlet mellom $ 0.001243(laveste) og $ 0.001306 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har OPAD beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og -15.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 25.01K.

OpenPad AI (OPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på OpenPad AI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 25.01K. Den sirkulerende forsyningen på OPAD er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.