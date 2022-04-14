Nimiq (NIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nimiq (NIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nimiq (NIM) Informasjon Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Offisiell nettside: https://nimiq.com/ Teknisk dokument: https://nimiq.com/whitepaper Blokkutforsker: https://nimiq.watch Kjøp NIM nå!

Nimiq (NIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nimiq (NIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Total forsyning: $ 13.46B $ 13.46B $ 13.46B Sirkulerende forsyning: $ 13.46B $ 13.46B $ 13.46B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M All-time high: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 All-Time Low: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Nåværende pris: $ 0.000679 $ 0.000679 $ 0.000679 Lær mer om Nimiq (NIM) pris

Nimiq (NIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nimiq (NIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIMs tokenomics, kan du utforske NIM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NIM Interessert i å legge til Nimiq (NIM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NIM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NIM på MEXC nå!

Nimiq (NIM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NIM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NIM nå!

NIM prisforutsigelse Vil du vite hvor NIM kan være på vei? Vår NIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NIM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!