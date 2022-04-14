Nimiq (NIM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Nimiq (NIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Nimiq (NIM) Informasjon

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Offisiell nettside:
https://nimiq.com/
Teknisk dokument:
https://nimiq.com/whitepaper
Blokkutforsker:
https://nimiq.watch

Nimiq (NIM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nimiq (NIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M
Total forsyning:
$ 13.46B
$ 13.46B$ 13.46B
Sirkulerende forsyning:
$ 13.46B
$ 13.46B$ 13.46B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M
All-time high:
$ 0.005965
$ 0.005965$ 0.005965
All-Time Low:
$ 0.000283365354978
$ 0.000283365354978$ 0.000283365354978
Nåværende pris:
$ 0.000679
$ 0.000679$ 0.000679

Nimiq (NIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Nimiq (NIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NIM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NIMs tokenomics, kan du utforske NIM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NIM

Interessert i å legge til Nimiq (NIM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NIM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Nimiq (NIM) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til NIM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

NIM prisforutsigelse

Vil du vite hvor NIM kan være på vei? Vår NIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.