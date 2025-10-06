NetX pris i dag

Sanntids NetX (NETX) pris i dag er $ 0.7643, med en 0.43% endring de siste 24 timene. Nåværende NETX til USD konverteringssats er $ 0.7643 per NETX.

NetX rangerer for tiden som #899 etter markedsverdi på $ 12.85M, med en sirkulerende forsyning på 16.81M NETX. I løpet av de siste 24 timene NETX har den blitt handlet mellom $ 0.7367(laveste) og $ 0.81 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.9687184275031666, mens tidenes laveste notering var $ 0.658241367627642.

Kortsiktig har NETX beveget seg +0.96% i løpet av den siste timen og -11.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 261.18K.

NetX (NETX) Markedsinformasjon

Rangering No.899 Markedsverdi $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M Volum (24 timer) $ 261.18K$ 261.18K $ 261.18K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M Opplagsforsyning 16.81M 16.81M 16.81M Maksimal forsyning 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Total forsyning 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Opplagsforsyning 84.06% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på NetX er $ 12.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 261.18K. Den sirkulerende forsyningen på NETX er 16.81M, med en total tilgang på 20000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.29M.