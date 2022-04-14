Mystery (MYSTERY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mystery (MYSTERY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mystery (MYSTERY) Informasjon Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Offisiell nettside: https://furies-mystery.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974 Kjøp MYSTERY nå!

Mystery (MYSTERY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mystery (MYSTERY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 651.23K $ 651.23K $ 651.23K Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 651.23K $ 651.23K $ 651.23K All-time high: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 All-Time Low: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Nåværende pris: $ 0.000000001548 $ 0.000000001548 $ 0.000000001548 Lær mer om Mystery (MYSTERY) pris

Mystery (MYSTERY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mystery (MYSTERY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MYSTERY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MYSTERY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MYSTERYs tokenomics, kan du utforske MYSTERY tokenets livepris!

Mystery (MYSTERY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MYSTERY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MYSTERY nå!

MYSTERY prisforutsigelse Vil du vite hvor MYSTERY kan være på vei? Vår MYSTERY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MYSTERY tokenets prisforutsigelse nå!

