MetaMUI (MMUI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MetaMUI (MMUI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

MetaMUI (MMUI) Informasjon MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Offisiell nettside: https://sovereignwallet.network/ Teknisk dokument: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Blokkutforsker: https://scan.metamui.id/dashboard Kjøp MMUI nå!

MetaMUI (MMUI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetaMUI (MMUI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.57M $ 28.57M $ 28.57M Total forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M All-time high: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 All-Time Low: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Nåværende pris: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Lær mer om MetaMUI (MMUI) pris

MetaMUI (MMUI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetaMUI (MMUI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMUI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMUI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMUIs tokenomics, kan du utforske MMUI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MMUI Interessert i å legge til MetaMUI (MMUI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MMUI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MMUI på MEXC nå!

MetaMUI (MMUI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MMUI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MMUI nå!

MMUI prisforutsigelse Vil du vite hvor MMUI kan være på vei? Vår MMUI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MMUI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

