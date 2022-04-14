Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metagalaxy Land (MEGALAND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) Informasjon MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Offisiell nettside: https://metagalaxyland.com/ Teknisk dokument: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Kjøp MEGALAND nå!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metagalaxy Land (MEGALAND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 114.00K $ 114.00K $ 114.00K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 114.00K $ 114.00K $ 114.00K All-time high: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 All-Time Low: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Nåværende pris: $ 0.000114 $ 0.000114 $ 0.000114 Lær mer om Metagalaxy Land (MEGALAND) pris

Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metagalaxy Land (MEGALAND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEGALAND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEGALAND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEGALANDs tokenomics, kan du utforske MEGALAND tokenets livepris!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEGALAND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEGALAND nå!

MEGALAND prisforutsigelse Vil du vite hvor MEGALAND kan være på vei? Vår MEGALAND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEGALAND tokenets prisforutsigelse nå!

