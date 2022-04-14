LETSBONK (LETSBONK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LETSBONK (LETSBONK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LETSBONK (LETSBONK) Informasjon One of the trending meme tokens on the self-service launch platform launched by the BONK community. Offisiell nettside: https://letsbonk.fun/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CDBdbNqmrLu1PcgjrFG52yxg71QnFhBZcUE6PSFdbonk Kjøp LETSBONK nå!

LETSBONK (LETSBONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LETSBONK (LETSBONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Total forsyning: $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M Sirkulerende forsyning: $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M All-time high: $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 All-Time Low: $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 Nåværende pris: $ 0.0315 $ 0.0315 $ 0.0315 Lær mer om LETSBONK (LETSBONK) pris

LETSBONK (LETSBONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LETSBONK (LETSBONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LETSBONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LETSBONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LETSBONKs tokenomics, kan du utforske LETSBONK tokenets livepris!

