LEO pris i dag

Sanntids LEO (LEO) pris i dag er $ 0.00010015, med en 13.23% endring de siste 24 timene. Nåværende LEO til USD konverteringssats er $ 0.00010015 per LEO.

LEO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 951,391, med en sirkulerende forsyning på 9.50B LEO. I løpet av de siste 24 timene LEO har den blitt handlet mellom $ 0.00008699(laveste) og $ 0.00010281 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00313429, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003054.

Kortsiktig har LEO beveget seg -0.29% i løpet av den siste timen og +35.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.76K.

LEO (LEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 951.39K$ 951.39K $ 951.39K Volum (24 timer) $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Opplagsforsyning 9.50B 9.50B 9.50B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LEO er $ 951.39K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.76K. Den sirkulerende forsyningen på LEO er 9.50B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.