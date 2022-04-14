Outlanders (LAND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Outlanders (LAND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Outlanders (LAND) Informasjon Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Offisiell nettside: https://outlanders.com/ Teknisk dokument: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96 Kjøp LAND nå!

Outlanders (LAND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Outlanders (LAND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 794.00K $ 794.00K $ 794.00K All-time high: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 All-Time Low: $ 0.000388008289450086 $ 0.000388008289450086 $ 0.000388008289450086 Nåværende pris: $ 0.000397 $ 0.000397 $ 0.000397 Lær mer om Outlanders (LAND) pris

Outlanders (LAND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Outlanders (LAND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LANDs tokenomics, kan du utforske LAND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LAND Interessert i å legge til Outlanders (LAND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LAND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LAND på MEXC nå!

Outlanders (LAND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAND nå!

LAND prisforutsigelse Vil du vite hvor LAND kan være på vei? Vår LAND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAND tokenets prisforutsigelse nå!

