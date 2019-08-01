Kusama (KSM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kusama (KSM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kusama (KSM) Informasjon Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Offisiell nettside: https://kusama.network/ Teknisk dokument: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Blokkutforsker: https://kusama.subscan.io/ Kjøp KSM nå!

Kusama (KSM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kusama (KSM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 258.82M $ 258.82M $ 258.82M Total forsyning: $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Sirkulerende forsyning: $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 258.82M $ 258.82M $ 258.82M All-time high: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 All-Time Low: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Nåværende pris: $ 15.16 $ 15.16 $ 15.16 Lær mer om Kusama (KSM) pris

Kusama (KSM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kusama (KSM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KSM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KSM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KSMs tokenomics, kan du utforske KSM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KSM Interessert i å legge til Kusama (KSM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KSM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KSM på MEXC nå!

Kusama (KSM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KSM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KSM nå!

KSM prisforutsigelse Vil du vite hvor KSM kan være på vei? Vår KSM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KSM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!