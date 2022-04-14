Karlsen (KLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Karlsen (KLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Karlsen (KLS) Informasjon The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Offisiell nettside: https://www.karlsencoin.com Teknisk dokument: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Blokkutforsker: https://explorer.karlsencoin.com Kjøp KLS nå!

Karlsen (KLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Karlsen (KLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 462.14K $ 462.14K $ 462.14K Total forsyning: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Sirkulerende forsyning: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 981.78K $ 981.78K $ 981.78K All-time high: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 All-Time Low: $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 Nåværende pris: $ 0.0001979 $ 0.0001979 $ 0.0001979 Lær mer om Karlsen (KLS) pris

Karlsen (KLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Karlsen (KLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KLSs tokenomics, kan du utforske KLS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KLS Interessert i å legge til Karlsen (KLS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KLS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KLS på MEXC nå!

Karlsen (KLS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KLS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KLS nå!

KLS prisforutsigelse Vil du vite hvor KLS kan være på vei? Vår KLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KLS tokenets prisforutsigelse nå!

