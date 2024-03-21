KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

NavnKLS

RangeringNo.2586

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning2,354,606,130.599892

Maksimal forsyning4,961,000,000

Total forsyning2,354,606,130.599892

Opplagsforsyning0.4746%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.025728576969511432,2024-03-21

Laveste pris0.000141080496819857,2025-08-04

Offentlig blokkjedeKLS

IntroduksjonThe Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Sektor

Sosiale medier

Loading...