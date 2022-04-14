IMO Invest (IMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IMO Invest (IMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IMO Invest (IMO) Informasjon Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered. Offisiell nettside: https://imo-invest.com/ Teknisk dokument: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb Kjøp IMO nå!

IMO Invest (IMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IMO Invest (IMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.18M $ 33.18M $ 33.18M All-time high: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 1.659 $ 1.659 $ 1.659 Lær mer om IMO Invest (IMO) pris

IMO Invest (IMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IMO Invest (IMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMOs tokenomics, kan du utforske IMO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IMO

IMO Invest (IMO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IMO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IMO nå!

IMO prisforutsigelse Vil du vite hvor IMO kan være på vei? Vår IMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IMO tokenets prisforutsigelse nå!

