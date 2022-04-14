Hivello (HVLO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hivello (HVLO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hivello (HVLO) Informasjon Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Offisiell nettside: https://hivello.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Kjøp HVLO nå!

Hivello (HVLO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hivello (HVLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 432.40K $ 432.40K $ 432.40K Total forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Sirkulerende forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M All-time high: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 All-Time Low: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Nåværende pris: $ 0.0003988 $ 0.0003988 $ 0.0003988 Lær mer om Hivello (HVLO) pris

Hivello (HVLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hivello (HVLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HVLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HVLO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HVLOs tokenomics, kan du utforske HVLO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HVLO Interessert i å legge til Hivello (HVLO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HVLO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HVLO på MEXC nå!

Hivello (HVLO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HVLO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HVLO nå!

HVLO prisforutsigelse Vil du vite hvor HVLO kan være på vei? Vår HVLO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HVLO tokenets prisforutsigelse nå!

