Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.

RangeringNo.2593

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning1,084,253,186.586948

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning9,986,367,747.506891

Opplagsforsyning0.1084%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.004391539586819382,2025-02-14

Laveste pris0.000326449368716657,2025-06-22

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

