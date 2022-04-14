HELLO (HELLO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HELLO (HELLO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HELLO (HELLO) Informasjon HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. Offisiell nettside: https://hello.one/ Teknisk dokument: https://whitepaper.hello.one/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4

HELLO (HELLO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HELLO (HELLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M All-time high: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 All-Time Low: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 Nåværende pris: $ 0.008243 $ 0.008243 $ 0.008243

HELLO (HELLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HELLO (HELLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HELLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HELLO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HELLOs tokenomics, kan du utforske HELLO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HELLO Interessert i å legge til HELLO (HELLO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HELLO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

HELLO (HELLO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HELLO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

HELLO prisforutsigelse Vil du vite hvor HELLO kan være på vei? Vår HELLO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

