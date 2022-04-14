Hydranet (HDN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hydranet (HDN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hydranet (HDN) Informasjon Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Offisiell nettside: https://hydranet.ai/ Teknisk dokument: https://docs.hydranet.ai/welcome Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430 Kjøp HDN nå!

Hydranet (HDN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hydranet (HDN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M All-time high: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 All-Time Low: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Nåværende pris: $ 0.04059 $ 0.04059 $ 0.04059 Lær mer om Hydranet (HDN) pris

Hydranet (HDN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hydranet (HDN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HDN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HDN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HDNs tokenomics, kan du utforske HDN tokenets livepris!

Hydranet (HDN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HDN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HDN nå!

HDN prisforutsigelse Vil du vite hvor HDN kan være på vei? Vår HDN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HDN tokenets prisforutsigelse nå!

