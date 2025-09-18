Dagens GoPlus Security livepris er 0.012832 USD. Spor prisoppdateringer for GPS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GPS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GoPlus Security livepris er 0.012832 USD. Spor prisoppdateringer for GPS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GPS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GoPlus Security Pris(GPS)

$0.012832
-0.48%1D
GoPlus Security (GPS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:36:21 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.012682
24 timer lav
$ 0.013736
24 timer høy

$ 0.012682
$ 0.013736
$ 0.2201465019981962
$ 0.008975404918139198
-1.02%

-0.48%

-4.89%

-4.89%

GoPlus Security (GPS) sanntidsprisen er $ 0.012832. I løpet av de siste 24 timene har GPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.012682 og et toppnivå på $ 0.013736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GPS er $ 0.2201465019981962, mens den rekordlave prisen er $ 0.008975404918139198.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GPS endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoPlus Security (GPS) Markedsinformasjon

No.722

$ 33.94M
$ 101.14K
$ 128.32M
2.64B
10,000,000,000
10,000,000,000
26.44%

BASE

Nåværende markedsverdi på GoPlus Security er $ 33.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.14K. Den sirkulerende forsyningen på GPS er 2.64B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.32M.

GoPlus Security (GPS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GoPlus Security for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00006189-0.48%
30 dager$ -0.000057-0.45%
60 dager$ -0.009574-42.73%
90 dager$ -0.012923-50.18%
GoPlus Security Prisendring i dag

I dag registrerte GPS en endring på $ -0.00006189 (-0.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GoPlus Security 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000057 (-0.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GoPlus Security 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GPS en endring på $ -0.009574 (-42.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GoPlus Security 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.012923-50.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GoPlus Security (GPS)?

Sjekk ut GoPlus Security Prishistorikk-siden nå.

Hva er GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GoPlus Security investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GPS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GoPlus Security på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GoPlus Security kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GoPlus Security Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GoPlus Security (GPS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GoPlus Security (GPS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GoPlus Security.

Sjekk GoPlus Securityprisprognosen nå!

GoPlus Security (GPS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GoPlus Security (GPS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GPS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GoPlus Security (GPS)

Leter du etter hvordan du kjøperGoPlus Security? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GoPlus Security på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GPS til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om GoPlus Security

Hvor mye er GoPlus Security (GPS) verdt i dag?
Live GPS prisen i USD er 0.012832 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GPS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GPS til USD er $ 0.012832. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GoPlus Security?
Markedsverdien for GPS er $ 33.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GPS?
Den sirkulerende forsyningen av GPS er 2.64B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGPS ?
GPS oppnådde en ATH-pris på 0.2201465019981962 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GPS?
GPS så en ATL-pris på 0.008975404918139198 USD.
Hva er handelsvolumet til GPS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GPS er $ 101.14K USD.
Vil GPS gå høyere i år?
GPS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GPS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:36:21 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

