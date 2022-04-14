Gorbagana (GOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gorbagana (GOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gorbagana (GOR) Informasjon GOR (Gorbagana) originated from the Solana community. The name "GOR" has no clear animal or object meaning but has been meme-ified by the community to symbolize "trash" or even "useless," carrying a tone of irony and self-mockery. Offisiell nettside: https://docs.gorbagana.wtf/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/71Jvq4Epe2FCJ7JFSF7jLXdNk1Wy4Bhqd9iL6bEFELvg

Gorbagana (GOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gorbagana (GOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M All-time high: $ 0.060192 $ 0.060192 $ 0.060192 All-Time Low: $ 0.007506024851613829 $ 0.007506024851613829 $ 0.007506024851613829 Nåværende pris: $ 0.008634 $ 0.008634 $ 0.008634

Gorbagana (GOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gorbagana (GOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe GOR Interessert i å legge til Gorbagana (GOR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GOR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Gorbagana (GOR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GOR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GOR prisforutsigelse Vil du vite hvor GOR kan være på vei? Vår GOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

