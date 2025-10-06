Alphabet xStock pris i dag

Sanntids Alphabet xStock (GOOGLX) pris i dag er $ 304.3, med en 0.77% endring de siste 24 timene. Nåværende GOOGLX til USD konverteringssats er $ 304.3 per GOOGLX.

Alphabet xStock rangerer for tiden som #1184 etter markedsverdi på $ 6.88M, med en sirkulerende forsyning på 22.60K GOOGLX. I løpet av de siste 24 timene GOOGLX har den blitt handlet mellom $ 301.5(laveste) og $ 304.88 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 305.49200636345785, mens tidenes laveste notering var $ 169.44795144400413.

Kortsiktig har GOOGLX beveget seg -0.13% i løpet av den siste timen og +5.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.64K.

Alphabet xStock (GOOGLX) Markedsinformasjon

Rangering No.1184 Markedsverdi $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Volum (24 timer) $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.25M$ 15.25M $ 15.25M Opplagsforsyning 22.60K 22.60K 22.60K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 50,099.17122802 50,099.17122802 50,099.17122802 Offentlig blokkjede SOL

