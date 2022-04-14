GOATS (GOATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOATS (GOATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOATS (GOATS) Informasjon GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON. Offisiell nettside: https://ton.goatsbot.xyz/ Teknisk dokument: https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Kjøp GOATS nå!

GOATS (GOATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOATS (GOATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M All-time high: $ 0.002954 $ 0.002954 $ 0.002954 All-Time Low: $ 0.000058670964117915 $ 0.000058670964117915 $ 0.000058670964117915 Nåværende pris: $ 0.00005919 $ 0.00005919 $ 0.00005919 Lær mer om GOATS (GOATS) pris

GOATS (GOATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOATS (GOATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOATSs tokenomics, kan du utforske GOATS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GOATS Interessert i å legge til GOATS (GOATS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GOATS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GOATS på MEXC nå!

GOATS (GOATS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GOATS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GOATS nå!

GOATS prisforutsigelse Vil du vite hvor GOATS kan være på vei? Vår GOATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOATS tokenets prisforutsigelse nå!

