Forta (FORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forta (FORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Forta (FORT) Informasjon Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Offisiell nettside: https://forta.org/ Teknisk dokument: https://docs.forta.network/en/latest/ Blokkutforsker: https://explorer.forta.network/

Forta (FORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forta (FORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.37M $ 39.37M $ 39.37M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 625.48M $ 625.48M $ 625.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.94M $ 62.94M $ 62.94M All-time high: $ 0.7333 $ 0.7333 $ 0.7333 All-Time Low: $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 Nåværende pris: $ 0.06294 $ 0.06294 $ 0.06294 Lær mer om Forta (FORT) pris

Forta (FORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forta (FORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORTs tokenomics, kan du utforske FORT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FORT Interessert i å legge til Forta (FORT) i porteføljen din?

Forta (FORT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FORT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FORT nå!

FORT prisforutsigelse Vil du vite hvor FORT kan være på vei? Vår FORT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FORT tokenets prisforutsigelse nå!

