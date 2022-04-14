FIT (FIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FIT (FIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FIT (FIT) Informasjon SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. Offisiell nettside: https://thesnkrz.com/ Teknisk dokument: https://thesnkrz.gitbook.io/en Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7

FIT (FIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FIT (FIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 280.44K $ 280.44K $ 280.44K All-time high: $ 0.03729 $ 0.03729 $ 0.03729 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00004674 $ 0.00004674 $ 0.00004674

FIT (FIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FIT (FIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe FIT Interessert i å legge til FIT (FIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

FIT (FIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

FIT prisforutsigelse Vil du vite hvor FIT kan være på vei? Vår FIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

