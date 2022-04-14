DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DeepFakeAI (FAKEAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

DeepFakeAI (FAKEAI) Informasjon

DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.

Offisiell nettside:
https://fakeai.io/
Teknisk dokument:
https://fakeai.io/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c

DeepFakeAI (FAKEAI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeepFakeAI (FAKEAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 954.91M
$ 954.91M$ 954.91M
Sirkulerende forsyning: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.81M
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
All-time high:
$ 0.046499
$ 0.046499$ 0.046499
All-Time Low:
$ 0.00001313484709658
$ 0.00001313484709658$ 0.00001313484709658
Nåværende pris:
$ 0.001806
$ 0.001806$ 0.001806

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DeepFakeAI (FAKEAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet FAKEAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange FAKEAI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår FAKEAIs tokenomics, kan du utforske FAKEAI tokenets livepris!

DeepFakeAI (FAKEAI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til FAKEAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

FAKEAI prisforutsigelse

Vil du vite hvor FAKEAI kan være på vei? Vår FAKEAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

