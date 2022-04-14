Divo (DVO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Divo (DVO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Divo (DVO) Informasjon DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools. Offisiell nettside: https://www.divo.global/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d Kjøp DVO nå!

Divo (DVO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Divo (DVO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M All-time high: $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0008088 $ 0.0008088 $ 0.0008088 Lær mer om Divo (DVO) pris

Divo (DVO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Divo (DVO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DVO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DVO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DVOs tokenomics, kan du utforske DVO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DVO Interessert i å legge til Divo (DVO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DVO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DVO på MEXC nå!

Divo (DVO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DVO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DVO nå!

DVO prisforutsigelse Vil du vite hvor DVO kan være på vei? Vår DVO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DVO tokenets prisforutsigelse nå!

