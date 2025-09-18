Coinweb Pris(CWEB)
Coinweb (CWEB) sanntidsprisen er $ 0.003278. I løpet av de siste 24 timene har CWEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003276 og et toppnivå på $ 0.003501, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWEB er $ 0.2291046336121001, mens den rekordlave prisen er $ 0.002574335781723444.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWEB endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -0.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Coinweb er $ 7.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.26K. Den sirkulerende forsyningen på CWEB er 2.40B, med en total tilgang på 7603049223.63141. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.92M.
Spor prisendringene Coinweb for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00001482
|-0.44%
|30 dager
|$ -0.000269
|-7.59%
|60 dager
|$ -0.000308
|-8.59%
|90 dager
|$ +0.000376
|+12.95%
I dag registrerte CWEB en endring på $ -0.00001482 (-0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000269 (-7.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så CWEB en endring på $ -0.000308 (-8.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000376+12.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.
Å forstå tokenomics bak Coinweb (CWEB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CWEB tokenets omfattende tokenomics nå!
For en mer dyptgående forståelse av Coinweb, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
