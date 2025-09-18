Dagens Coinweb livepris er 0.003278 USD. Spor prisoppdateringer for CWEB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CWEB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coinweb livepris er 0.003278 USD. Spor prisoppdateringer for CWEB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CWEB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CWEB

CWEB Prisinformasjon

CWEB teknisk dokument

CWEB Offisiell nettside

CWEB tokenomics

CWEB Prisprognose

CWEB-historikk

CWEB Kjøpeguide

CWEB-til-fiat-valutakonverter

CWEB Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Coinweb Logo

Coinweb Pris(CWEB)

1 CWEB til USD livepris:

$0.003278
$0.003278$0.003278
-0.45%1D
USD
Coinweb (CWEB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:42:24 (UTC+8)

Coinweb (CWEB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003276
$ 0.003276$ 0.003276
24 timer lav
$ 0.003501
$ 0.003501$ 0.003501
24 timer høy

$ 0.003276
$ 0.003276$ 0.003276

$ 0.003501
$ 0.003501$ 0.003501

$ 0.2291046336121001
$ 0.2291046336121001$ 0.2291046336121001

$ 0.002574335781723444
$ 0.002574335781723444$ 0.002574335781723444

-0.46%

-0.44%

-0.88%

-0.88%

Coinweb (CWEB) sanntidsprisen er $ 0.003278. I løpet av de siste 24 timene har CWEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003276 og et toppnivå på $ 0.003501, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWEB er $ 0.2291046336121001, mens den rekordlave prisen er $ 0.002574335781723444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWEB endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -0.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinweb (CWEB) Markedsinformasjon

No.1275

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

$ 63.26K
$ 63.26K$ 63.26K

$ 24.92M
$ 24.92M$ 24.92M

2.40B
2.40B 2.40B

7,603,049,223.63141
7,603,049,223.63141 7,603,049,223.63141

ETH

Nåværende markedsverdi på Coinweb er $ 7.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.26K. Den sirkulerende forsyningen på CWEB er 2.40B, med en total tilgang på 7603049223.63141. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.92M.

Coinweb (CWEB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Coinweb for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001482-0.44%
30 dager$ -0.000269-7.59%
60 dager$ -0.000308-8.59%
90 dager$ +0.000376+12.95%
Coinweb Prisendring i dag

I dag registrerte CWEB en endring på $ -0.00001482 (-0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Coinweb 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000269 (-7.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Coinweb 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CWEB en endring på $ -0.000308 (-8.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Coinweb 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000376+12.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Coinweb (CWEB)?

Sjekk ut Coinweb Prishistorikk-siden nå.

Hva er Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Coinweb er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Coinweb investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CWEB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Coinweb på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Coinweb kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Coinweb Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coinweb (CWEB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coinweb (CWEB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coinweb.

Sjekk Coinwebprisprognosen nå!

Coinweb (CWEB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coinweb (CWEB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CWEB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Coinweb (CWEB)

Leter du etter hvordan du kjøperCoinweb? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Coinweb på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CWEB til lokale valutaer

1 Coinweb(CWEB) til VND
86.26057
1 Coinweb(CWEB) til AUD
A$0.00494978
1 Coinweb(CWEB) til GBP
0.00242572
1 Coinweb(CWEB) til EUR
0.0027863
1 Coinweb(CWEB) til USD
$0.003278
1 Coinweb(CWEB) til MYR
RM0.0137676
1 Coinweb(CWEB) til TRY
0.13564364
1 Coinweb(CWEB) til JPY
¥0.481866
1 Coinweb(CWEB) til ARS
ARS$4.83478776
1 Coinweb(CWEB) til RUB
0.273713
1 Coinweb(CWEB) til INR
0.28875902
1 Coinweb(CWEB) til IDR
Rp54.63331148
1 Coinweb(CWEB) til KRW
4.57818592
1 Coinweb(CWEB) til PHP
0.18694434
1 Coinweb(CWEB) til EGP
￡E.0.15790126
1 Coinweb(CWEB) til BRL
R$0.01743896
1 Coinweb(CWEB) til CAD
C$0.00449086
1 Coinweb(CWEB) til BDT
0.39906372
1 Coinweb(CWEB) til NGN
4.89982328
1 Coinweb(CWEB) til COP
$12.8046875
1 Coinweb(CWEB) til ZAR
R.0.05677496
1 Coinweb(CWEB) til UAH
0.13544696
1 Coinweb(CWEB) til TZS
T.Sh.8.11383672
1 Coinweb(CWEB) til VES
Bs0.534314
1 Coinweb(CWEB) til CLP
$3.13049
1 Coinweb(CWEB) til PKR
Rs0.93042752
1 Coinweb(CWEB) til KZT
1.77474198
1 Coinweb(CWEB) til THB
฿0.10427318
1 Coinweb(CWEB) til TWD
NT$0.09906116
1 Coinweb(CWEB) til AED
د.إ0.01203026
1 Coinweb(CWEB) til CHF
Fr0.00258962
1 Coinweb(CWEB) til HKD
HK$0.02547006
1 Coinweb(CWEB) til AMD
֏1.2544906
1 Coinweb(CWEB) til MAD
.د.م0.02956756
1 Coinweb(CWEB) til MXN
$0.0603152
1 Coinweb(CWEB) til SAR
ريال0.0122925
1 Coinweb(CWEB) til ETB
Br0.47062246
1 Coinweb(CWEB) til KES
KSh0.42345204
1 Coinweb(CWEB) til JOD
د.أ0.002324102
1 Coinweb(CWEB) til PLN
0.01186636
1 Coinweb(CWEB) til RON
лв0.01412818
1 Coinweb(CWEB) til SEK
kr0.03084598
1 Coinweb(CWEB) til BGN
лв0.00544148
1 Coinweb(CWEB) til HUF
Ft1.08937774
1 Coinweb(CWEB) til CZK
0.06775626
1 Coinweb(CWEB) til KWD
د.ك0.00099979
1 Coinweb(CWEB) til ILS
0.01091574
1 Coinweb(CWEB) til BOB
Bs0.02265098
1 Coinweb(CWEB) til AZN
0.0055726
1 Coinweb(CWEB) til TJS
SM0.03068208
1 Coinweb(CWEB) til GEL
0.0088506
1 Coinweb(CWEB) til AOA
Kz2.98812646
1 Coinweb(CWEB) til BHD
.د.ب0.001235806
1 Coinweb(CWEB) til BMD
$0.003278
1 Coinweb(CWEB) til DKK
kr0.0208153
1 Coinweb(CWEB) til HNL
L0.08591638
1 Coinweb(CWEB) til MUR
0.14862452
1 Coinweb(CWEB) til NAD
$0.0568733
1 Coinweb(CWEB) til NOK
kr0.03258332
1 Coinweb(CWEB) til NZD
$0.0055726
1 Coinweb(CWEB) til PAB
B/.0.003278
1 Coinweb(CWEB) til PGK
K0.01370204
1 Coinweb(CWEB) til QAR
ر.ق0.01189914
1 Coinweb(CWEB) til RSD
дин.0.32688216
1 Coinweb(CWEB) til UZS
soʻm40.46910626
1 Coinweb(CWEB) til ALL
L0.27030388
1 Coinweb(CWEB) til ANG
ƒ0.00586762
1 Coinweb(CWEB) til AWG
ƒ0.0059004
1 Coinweb(CWEB) til BBD
$0.006556
1 Coinweb(CWEB) til BAM
KM0.00544148
1 Coinweb(CWEB) til BIF
Fr9.78483
1 Coinweb(CWEB) til BND
$0.00419584
1 Coinweb(CWEB) til BSD
$0.003278
1 Coinweb(CWEB) til JMD
$0.52582398
1 Coinweb(CWEB) til KHR
13.16464468
1 Coinweb(CWEB) til KMF
Fr1.370204
1 Coinweb(CWEB) til LAK
71.26086814
1 Coinweb(CWEB) til LKR
Rs0.99152944
1 Coinweb(CWEB) til MDL
L0.054087
1 Coinweb(CWEB) til MGA
Ar14.50439606
1 Coinweb(CWEB) til MOP
P0.02625678
1 Coinweb(CWEB) til MVR
0.0501534
1 Coinweb(CWEB) til MWK
MK5.69096858
1 Coinweb(CWEB) til MZN
MT0.2094642
1 Coinweb(CWEB) til NPR
Rs0.46193576
1 Coinweb(CWEB) til PYG
23.411476
1 Coinweb(CWEB) til RWF
Fr4.749822
1 Coinweb(CWEB) til SBD
$0.0268796
1 Coinweb(CWEB) til SCR
0.04697374
1 Coinweb(CWEB) til SRD
$0.12485902
1 Coinweb(CWEB) til SVC
$0.0286825
1 Coinweb(CWEB) til SZL
L0.0568733
1 Coinweb(CWEB) til TMT
m0.011473
1 Coinweb(CWEB) til TND
د.ت0.00953898
1 Coinweb(CWEB) til TTD
$0.02219206
1 Coinweb(CWEB) til UGX
Sh11.499224
1 Coinweb(CWEB) til XAF
Fr1.829124
1 Coinweb(CWEB) til XCD
$0.0088506
1 Coinweb(CWEB) til XOF
Fr1.829124
1 Coinweb(CWEB) til XPF
Fr0.331078
1 Coinweb(CWEB) til BWP
P0.04366296
1 Coinweb(CWEB) til BZD
$0.00658878
1 Coinweb(CWEB) til CVE
$0.30741084
1 Coinweb(CWEB) til DJF
Fr0.580206
1 Coinweb(CWEB) til DOP
$0.20330156
1 Coinweb(CWEB) til DZD
د.ج0.4246649
1 Coinweb(CWEB) til FJD
$0.0073755
1 Coinweb(CWEB) til GNF
Fr28.50221
1 Coinweb(CWEB) til GTQ
Q0.02510948
1 Coinweb(CWEB) til GYD
$0.68605262
1 Coinweb(CWEB) til ISK
kr0.396638

Coinweb Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Coinweb, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Coinweb nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Coinweb

Hvor mye er Coinweb (CWEB) verdt i dag?
Live CWEB prisen i USD er 0.003278 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CWEB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CWEB til USD er $ 0.003278. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coinweb?
Markedsverdien for CWEB er $ 7.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CWEB?
Den sirkulerende forsyningen av CWEB er 2.40B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCWEB ?
CWEB oppnådde en ATH-pris på 0.2291046336121001 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CWEB?
CWEB så en ATL-pris på 0.002574335781723444 USD.
Hva er handelsvolumet til CWEB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CWEB er $ 63.26K USD.
Vil CWEB gå høyere i år?
CWEB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CWEB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:42:24 (UTC+8)

Coinweb (CWEB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CWEB-til-USD-kalkulator

Beløp

CWEB
CWEB
USD
USD

1 CWEB = 0.003278 USD

Handle CWEB

CWEBUSDT
$0.003278
$0.003278$0.003278
-0.48%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker