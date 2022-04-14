Cornucopias (COPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cornucopias (COPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cornucopias (COPI) Informasjon An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. Offisiell nettside: https://www.cornucopias.io Teknisk dokument: https://copiwiki.cornucopias.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Kjøp COPI nå!

Cornucopias (COPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cornucopias (COPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Total forsyning: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B Sirkulerende forsyning: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.24M $ 63.24M $ 63.24M All-time high: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01647 $ 0.01647 $ 0.01647 Lær mer om Cornucopias (COPI) pris

Cornucopias (COPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cornucopias (COPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COPIs tokenomics, kan du utforske COPI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COPI Interessert i å legge til Cornucopias (COPI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COPI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper COPI på MEXC nå!

Cornucopias (COPI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COPI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COPI nå!

COPI prisforutsigelse Vil du vite hvor COPI kan være på vei? Vår COPI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COPI tokenets prisforutsigelse nå!

