CONX pris i dag

Sanntids CONX (CONX) pris i dag er $ 0.00699407, med en 1.50% endring de siste 24 timene. Nåværende CONX til USD konverteringssats er $ 0.00699407 per CONX.

CONX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,596,404, med en sirkulerende forsyning på 943.42M CONX. I løpet av de siste 24 timene CONX har den blitt handlet mellom $ 0.00695226(laveste) og $ 0.00721545 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.4, mens tidenes laveste notering var $ 0.00658648.

Kortsiktig har CONX beveget seg -1.31% i løpet av den siste timen og -2.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 60.88K.

CONX (CONX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Volum (24 timer) $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K Fullt utvannet markedsverdi $ 13.98M$ 13.98M $ 13.98M Opplagsforsyning 943.42M 943.42M 943.42M Total forsyning 1,999,880,403.9673 1,999,880,403.9673 1,999,880,403.9673

Nåværende markedsverdi på CONX er $ 6.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.88K. Den sirkulerende forsyningen på CONX er 943.42M, med en total tilgang på 1999880403.9673. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.98M.