COCORO (COCORO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COCORO (COCORO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

COCORO (COCORO) Informasjon COCORO is a meme coin. Offisiell nettside: https://www.officialcocoro.com Blokkutforsker: https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00 Kjøp COCORO nå!

COCORO (COCORO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COCORO (COCORO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Total forsyning: $ 797.49M $ 797.49M $ 797.49M Sirkulerende forsyning: $ 797.25M $ 797.25M $ 797.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M All-time high: $ 0.11787 $ 0.11787 $ 0.11787 All-Time Low: $ 0.00404362977335907 $ 0.00404362977335907 $ 0.00404362977335907 Nåværende pris: $ 0.004571 $ 0.004571 $ 0.004571 Lær mer om COCORO (COCORO) pris

COCORO (COCORO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COCORO (COCORO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COCORO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COCORO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COCOROs tokenomics, kan du utforske COCORO tokenets livepris!

