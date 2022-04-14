Coldstack (CLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coldstack (CLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coldstack (CLS) Informasjon ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Offisiell nettside: https://coldstack.io Teknisk dokument: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Kjøp CLS nå!

Coldstack (CLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coldstack (CLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 368.23K $ 368.23K $ 368.23K Total forsyning: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M Sirkulerende forsyning: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 783.00K $ 783.00K $ 783.00K All-time high: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 All-Time Low: $ 0.01571643964252658 $ 0.01571643964252658 $ 0.01571643964252658 Nåværende pris: $ 0.01566 $ 0.01566 $ 0.01566 Lær mer om Coldstack (CLS) pris

Coldstack (CLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coldstack (CLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLSs tokenomics, kan du utforske CLS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CLS Interessert i å legge til Coldstack (CLS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CLS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CLS på MEXC nå!

Coldstack (CLS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLS nå!

CLS prisforutsigelse Vil du vite hvor CLS kan være på vei? Vår CLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLS tokenets prisforutsigelse nå!

