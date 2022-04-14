CESS Network (CESS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CESS Network (CESS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CESS Network (CESS) Informasjon CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. Offisiell nettside: https://www.cess.network/ Teknisk dokument: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462 Kjøp CESS nå!

CESS Network (CESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CESS Network (CESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.11M $ 54.11M $ 54.11M All-time high: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.005411 $ 0.005411 $ 0.005411 Lær mer om CESS Network (CESS) pris

CESS Network (CESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CESS Network (CESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CESSs tokenomics, kan du utforske CESS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CESS Interessert i å legge til CESS Network (CESS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CESS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CESS på MEXC nå!

CESS Network (CESS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CESS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CESS nå!

CESS prisforutsigelse Vil du vite hvor CESS kan være på vei? Vår CESS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CESS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!