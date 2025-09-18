Dagens CDOG livepris er -- USD. Spor prisoppdateringer for CDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CDOG livepris er -- USD. Spor prisoppdateringer for CDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CDOG

CDOG Prisinformasjon

CDOG Offisiell nettside

CDOG tokenomics

CDOG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CDOG Logo

CDOG Pris(CDOG)

Ikke oppført

USD
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:53:06 (UTC+8)

CDOG (CDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
--
----
24 timer lav
--
----
24 timer høy

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

CDOG (CDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CDOG blitt handlet mellom et bunnivå på -- og et toppnivå på --, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDOG er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -- i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CDOG (CDOG) Markedsinformasjon

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Nåværende markedsverdi på CDOG er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDOG er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

CDOG (CDOG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CDOG for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
No Data
CDOG Prisendring i dag

I dag registrerte CDOG en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CDOG 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med -- (--), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CDOG 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CDOG en endring på -- (--), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CDOG 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med ---- (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er CDOG (CDOG)

CDOG er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CDOG investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CDOG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CDOG på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CDOG kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CDOG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CDOG (CDOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CDOG (CDOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CDOG.

Sjekk CDOGprisprognosen nå!

CDOG (CDOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CDOG (CDOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CDOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CDOG (CDOG)

Leter du etter hvordan du kjøperCDOG? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CDOG på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CDOG til lokale valutaer

1 CDOG(CDOG) til VND
--
1 CDOG(CDOG) til AUD
A$--
1 CDOG(CDOG) til GBP
--
1 CDOG(CDOG) til EUR
--
1 CDOG(CDOG) til USD
$--
1 CDOG(CDOG) til MYR
RM--
1 CDOG(CDOG) til TRY
--
1 CDOG(CDOG) til JPY
¥--
1 CDOG(CDOG) til ARS
ARS$--
1 CDOG(CDOG) til RUB
--
1 CDOG(CDOG) til INR
--
1 CDOG(CDOG) til IDR
Rp--
1 CDOG(CDOG) til KRW
--
1 CDOG(CDOG) til PHP
--
1 CDOG(CDOG) til EGP
￡E.--
1 CDOG(CDOG) til BRL
R$--
1 CDOG(CDOG) til CAD
C$--
1 CDOG(CDOG) til BDT
--
1 CDOG(CDOG) til NGN
--
1 CDOG(CDOG) til COP
$--
1 CDOG(CDOG) til ZAR
R.--
1 CDOG(CDOG) til UAH
--
1 CDOG(CDOG) til TZS
T.Sh.--
1 CDOG(CDOG) til VES
Bs--
1 CDOG(CDOG) til CLP
$--
1 CDOG(CDOG) til PKR
Rs--
1 CDOG(CDOG) til KZT
--
1 CDOG(CDOG) til THB
฿--
1 CDOG(CDOG) til TWD
NT$--
1 CDOG(CDOG) til AED
د.إ--
1 CDOG(CDOG) til CHF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til HKD
HK$--
1 CDOG(CDOG) til AMD
֏--
1 CDOG(CDOG) til MAD
.د.م--
1 CDOG(CDOG) til MXN
$--
1 CDOG(CDOG) til SAR
ريال--
1 CDOG(CDOG) til ETB
Br--
1 CDOG(CDOG) til KES
KSh--
1 CDOG(CDOG) til JOD
د.أ--
1 CDOG(CDOG) til PLN
--
1 CDOG(CDOG) til RON
лв--
1 CDOG(CDOG) til SEK
kr--
1 CDOG(CDOG) til BGN
лв--
1 CDOG(CDOG) til HUF
Ft--
1 CDOG(CDOG) til CZK
--
1 CDOG(CDOG) til KWD
د.ك--
1 CDOG(CDOG) til ILS
--
1 CDOG(CDOG) til BOB
Bs--
1 CDOG(CDOG) til AZN
--
1 CDOG(CDOG) til TJS
SM--
1 CDOG(CDOG) til GEL
--
1 CDOG(CDOG) til AOA
Kz--
1 CDOG(CDOG) til BHD
.د.ب--
1 CDOG(CDOG) til BMD
$--
1 CDOG(CDOG) til DKK
kr--
1 CDOG(CDOG) til HNL
L--
1 CDOG(CDOG) til MUR
--
1 CDOG(CDOG) til NAD
$--
1 CDOG(CDOG) til NOK
kr--
1 CDOG(CDOG) til NZD
$--
1 CDOG(CDOG) til PAB
B/.--
1 CDOG(CDOG) til PGK
K--
1 CDOG(CDOG) til QAR
ر.ق--
1 CDOG(CDOG) til RSD
дин.--
1 CDOG(CDOG) til UZS
soʻm--
1 CDOG(CDOG) til ALL
L--
1 CDOG(CDOG) til ANG
ƒ--
1 CDOG(CDOG) til AWG
ƒ--
1 CDOG(CDOG) til BBD
$--
1 CDOG(CDOG) til BAM
KM--
1 CDOG(CDOG) til BIF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til BND
$--
1 CDOG(CDOG) til BSD
$--
1 CDOG(CDOG) til JMD
$--
1 CDOG(CDOG) til KHR
--
1 CDOG(CDOG) til KMF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til LAK
--
1 CDOG(CDOG) til LKR
Rs--
1 CDOG(CDOG) til MDL
L--
1 CDOG(CDOG) til MGA
Ar--
1 CDOG(CDOG) til MOP
P--
1 CDOG(CDOG) til MVR
--
1 CDOG(CDOG) til MWK
MK--
1 CDOG(CDOG) til MZN
MT--
1 CDOG(CDOG) til NPR
Rs--
1 CDOG(CDOG) til PYG
--
1 CDOG(CDOG) til RWF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til SBD
$--
1 CDOG(CDOG) til SCR
--
1 CDOG(CDOG) til SRD
$--
1 CDOG(CDOG) til SVC
$--
1 CDOG(CDOG) til SZL
L--
1 CDOG(CDOG) til TMT
m--
1 CDOG(CDOG) til TND
د.ت--
1 CDOG(CDOG) til TTD
$--
1 CDOG(CDOG) til UGX
Sh--
1 CDOG(CDOG) til XAF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til XCD
$--
1 CDOG(CDOG) til XOF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til XPF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til BWP
P--
1 CDOG(CDOG) til BZD
$--
1 CDOG(CDOG) til CVE
$--
1 CDOG(CDOG) til DJF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til DOP
$--
1 CDOG(CDOG) til DZD
د.ج--
1 CDOG(CDOG) til FJD
$--
1 CDOG(CDOG) til GNF
Fr--
1 CDOG(CDOG) til GTQ
Q--
1 CDOG(CDOG) til GYD
$--
1 CDOG(CDOG) til ISK
kr--

CDOG Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CDOG, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell CDOG nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om CDOG

Hvor mye er CDOG (CDOG) verdt i dag?
Live CDOG prisen i USD er -- USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CDOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CDOG til USD er --. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CDOG?
Markedsverdien for CDOG er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CDOG?
Den sirkulerende forsyningen av CDOG er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCDOG ?
CDOG oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CDOG?
CDOG så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CDOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CDOG er -- USD.
Vil CDOG gå høyere i år?
CDOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CDOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:53:06 (UTC+8)

CDOG (CDOG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CDOG-til-USD-kalkulator

Beløp

CDOG
CDOG
USD
USD

1 CDOG = -- USD

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker