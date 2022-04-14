Catecoin (CATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catecoin (CATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catecoin (CATE) Informasjon Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Offisiell nettside: https://catecoin.club/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Kjøp CATE nå!

Catecoin (CATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catecoin (CATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.25M $ 9.25M $ 9.25M Total forsyning: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Sirkulerende forsyning: $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M All-time high: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0000001615 $ 0.0000001615 $ 0.0000001615 Lær mer om Catecoin (CATE) pris

Catecoin (CATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catecoin (CATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATEs tokenomics, kan du utforske CATE tokenets livepris!

Interessert i å legge til Catecoin (CATE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CATE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Catecoin (CATE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CATE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

CATE prisforutsigelse Vil du vite hvor CATE kan være på vei? Vår CATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

