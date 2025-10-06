Bitlayer pris i dag

Sanntids Bitlayer (BTR) pris i dag er $ 0.03583, med en 2.11% endring de siste 24 timene. Nåværende BTR til USD konverteringssats er $ 0.03583 per BTR.

Bitlayer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BTR. I løpet av de siste 24 timene BTR har den blitt handlet mellom $ 0.03424(laveste) og $ 0.03631 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BTR beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -27.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 250.95K.

Bitlayer (BTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 250.95K$ 250.95K $ 250.95K Fullt utvannet markedsverdi $ 35.83M$ 35.83M $ 35.83M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BITLAYER

