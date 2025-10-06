BluWhale AI pris i dag

Sanntids BluWhale AI (BLUAI) pris i dag er $ 0.007421, med en 3.45% endring de siste 24 timene. Nåværende BLUAI til USD konverteringssats er $ 0.007421 per BLUAI.

BluWhale AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BLUAI. I løpet av de siste 24 timene BLUAI har den blitt handlet mellom $ 0.007134(laveste) og $ 0.008597 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BLUAI beveget seg +2.06% i løpet av den siste timen og -25.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 242.67K.

BluWhale AI (BLUAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 242.67K$ 242.67K $ 242.67K Fullt utvannet markedsverdi $ 74.21M$ 74.21M $ 74.21M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SUI

