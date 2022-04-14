BLOCX (BLOCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLOCX (BLOCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLOCX (BLOCX) Informasjon "Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience. Offisiell nettside: https://blocx.tech/ Teknisk dokument: https://blocx.info/whitepaper/ Blokkutforsker: http://blocxscan.com Kjøp BLOCX nå!

BLOCX (BLOCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLOCX (BLOCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 831.87K $ 831.87K $ 831.87K Total forsyning: $ 130.66M $ 130.66M $ 130.66M Sirkulerende forsyning: $ 100.11M $ 100.11M $ 100.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M All-time high: $ 0.41333 $ 0.41333 $ 0.41333 All-Time Low: $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 Nåværende pris: $ 0.00831 $ 0.00831 $ 0.00831 Lær mer om BLOCX (BLOCX) pris

BLOCX (BLOCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLOCX (BLOCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLOCXs tokenomics, kan du utforske BLOCX tokenets livepris!

BLOCX (BLOCX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLOCX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLOCX nå!

BLOCX prisforutsigelse Vil du vite hvor BLOCX kan være på vei? Vår BLOCX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLOCX tokenets prisforutsigelse nå!

