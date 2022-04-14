BILLY (BILLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BILLY (BILLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BILLY (BILLY) Informasjon BILLY is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://billysol.lol/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Kjøp BILLY nå!

BILLY (BILLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BILLY (BILLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Total forsyning: $ 982.93M $ 982.93M $ 982.93M Sirkulerende forsyning: $ 936.14M $ 936.14M $ 936.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M All-time high: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 All-Time Low: $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 Nåværende pris: $ 0.00332 $ 0.00332 $ 0.00332 Lær mer om BILLY (BILLY) pris

BILLY (BILLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BILLY (BILLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BILLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BILLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BILLYs tokenomics, kan du utforske BILLY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BILLY Interessert i å legge til BILLY (BILLY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BILLY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BILLY på MEXC nå!

BILLY (BILLY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BILLY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BILLY nå!

BILLY prisforutsigelse Vil du vite hvor BILLY kan være på vei? Vår BILLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BILLY tokenets prisforutsigelse nå!

