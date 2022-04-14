BugsCoin (BGSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BugsCoin (BGSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BugsCoin (BGSC) Informasjon BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Offisiell nettside: https://www.bugscoin.com Teknisk dokument: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Kjøp BGSC nå!

BugsCoin (BGSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BugsCoin (BGSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.14M $ 82.14M $ 82.14M Total forsyning: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B Sirkulerende forsyning: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 710.30M $ 710.30M $ 710.30M All-time high: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 All-Time Low: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 Nåværende pris: $ 0.007103 $ 0.007103 $ 0.007103 Lær mer om BugsCoin (BGSC) pris

BugsCoin (BGSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BugsCoin (BGSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BGSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BGSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BGSCs tokenomics, kan du utforske BGSC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BGSC Interessert i å legge til BugsCoin (BGSC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BGSC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BGSC på MEXC nå!

BugsCoin (BGSC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BGSC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BGSC nå!

BGSC prisforutsigelse Vil du vite hvor BGSC kan være på vei? Vår BGSC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BGSC tokenets prisforutsigelse nå!

