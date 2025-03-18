BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

NavnBGSC

RangeringNo.517

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.07%

Opplagsforsyning11,563,499,503

Maksimal forsyning100,000,000,000

Total forsyning29,441,428,003

Opplagsforsyning0.1156%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.012298144291890542,2025-04-23

Laveste pris0.001376708769785941,2025-03-18

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...