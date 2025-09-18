Hva er BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC (BFIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BFIC (BFIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BFIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er markedsverdien for BFIC? Markedsverdien for BFIC er $ 10.00M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BFIC? Den sirkulerende forsyningen av BFIC er 10.58M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBFIC ? BFIC oppnådde en ATH-pris på 44.5205627668438 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BFIC? BFIC så en ATL-pris på 0.16099897458104975 USD . Hva er handelsvolumet til BFIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BFIC er $ 65.32K USD .

BFIC (BFIC) Viktige bransjeoppdateringer

