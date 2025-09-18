Dagens BFIC livepris er 0.9455 USD. Spor prisoppdateringer for BFIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BFIC livepris er 0.9455 USD. Spor prisoppdateringer for BFIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BFIC

BFIC Prisinformasjon

BFIC teknisk dokument

BFIC Offisiell nettside

BFIC tokenomics

BFIC Prisprognose

BFIC-historikk

BFIC Kjøpeguide

BFIC-til-fiat-valutakonverter

BFIC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BFIC Logo

BFIC Pris(BFIC)

1 BFIC til USD livepris:

$0.9455
$0.9455$0.9455
+3.67%1D
USD
BFIC (BFIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:54 (UTC+8)

BFIC (BFIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.898
$ 0.898$ 0.898
24 timer lav
$ 0.95
$ 0.95$ 0.95
24 timer høy

$ 0.898
$ 0.898$ 0.898

$ 0.95
$ 0.95$ 0.95

$ 44.5205627668438
$ 44.5205627668438$ 44.5205627668438

$ 0.16099897458104975
$ 0.16099897458104975$ 0.16099897458104975

0.00%

+3.67%

+48.89%

+48.89%

BFIC (BFIC) sanntidsprisen er $ 0.9455. I løpet av de siste 24 timene har BFIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.898 og et toppnivå på $ 0.95, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFIC er $ 44.5205627668438, mens den rekordlave prisen er $ 0.16099897458104975.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFIC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +3.67% over 24 timer og +48.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BFIC (BFIC) Markedsinformasjon

No.1191

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

$ 65.32K
$ 65.32K$ 65.32K

$ 19.86M
$ 19.86M$ 19.86M

10.58M
10.58M 10.58M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

50.37%

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

BFIC

Nåværende markedsverdi på BFIC er $ 10.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.32K. Den sirkulerende forsyningen på BFIC er 10.58M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.86M.

BFIC (BFIC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BFIC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.033471+3.67%
30 dager$ +0.5144+119.32%
60 dager$ +0.4955+110.11%
90 dager$ +0.5033+113.81%
BFIC Prisendring i dag

I dag registrerte BFIC en endring på $ +0.033471 (+3.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BFIC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.5144 (+119.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BFIC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BFIC en endring på $ +0.4955 (+110.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BFIC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.5033+113.81% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BFIC (BFIC)?

Sjekk ut BFIC Prishistorikk-siden nå.

Hva er BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BFIC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BFIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BFIC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BFIC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BFIC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BFIC (BFIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BFIC (BFIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BFIC.

Sjekk BFICprisprognosen nå!

BFIC (BFIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BFIC (BFIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BFIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BFIC (BFIC)

Leter du etter hvordan du kjøperBFIC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BFIC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BFIC til lokale valutaer

1 BFIC(BFIC) til VND
24,880.8325
1 BFIC(BFIC) til AUD
A$1.427705
1 BFIC(BFIC) til GBP
0.69967
1 BFIC(BFIC) til EUR
0.803675
1 BFIC(BFIC) til USD
$0.9455
1 BFIC(BFIC) til MYR
RM3.9711
1 BFIC(BFIC) til TRY
39.115335
1 BFIC(BFIC) til JPY
¥138.9885
1 BFIC(BFIC) til ARS
ARS$1,394.53686
1 BFIC(BFIC) til RUB
78.6656
1 BFIC(BFIC) til INR
83.29855
1 BFIC(BFIC) til IDR
Rp15,758.32703
1 BFIC(BFIC) til KRW
1,320.52312
1 BFIC(BFIC) til PHP
53.95023
1 BFIC(BFIC) til EGP
￡E.45.53528
1 BFIC(BFIC) til BRL
R$5.03006
1 BFIC(BFIC) til CAD
C$1.295335
1 BFIC(BFIC) til BDT
115.10517
1 BFIC(BFIC) til NGN
1,413.29558
1 BFIC(BFIC) til COP
$3,678.987775
1 BFIC(BFIC) til ZAR
R.16.404425
1 BFIC(BFIC) til UAH
39.06806
1 BFIC(BFIC) til TZS
T.Sh.2,340.33942
1 BFIC(BFIC) til VES
Bs154.1165
1 BFIC(BFIC) til CLP
$902.9525
1 BFIC(BFIC) til PKR
Rs268.37072
1 BFIC(BFIC) til KZT
511.903155
1 BFIC(BFIC) til THB
฿30.10472
1 BFIC(BFIC) til TWD
NT$28.563555
1 BFIC(BFIC) til AED
د.إ3.469985
1 BFIC(BFIC) til CHF
Fr0.746945
1 BFIC(BFIC) til HKD
HK$7.346535
1 BFIC(BFIC) til AMD
֏361.84285
1 BFIC(BFIC) til MAD
.د.م8.52841
1 BFIC(BFIC) til MXN
$17.368835
1 BFIC(BFIC) til SAR
ريال3.545625
1 BFIC(BFIC) til ETB
Br135.745435
1 BFIC(BFIC) til KES
KSh122.13969
1 BFIC(BFIC) til JOD
د.أ0.6703595
1 BFIC(BFIC) til PLN
3.42271
1 BFIC(BFIC) til RON
лв4.075105
1 BFIC(BFIC) til SEK
kr8.878245
1 BFIC(BFIC) til BGN
лв1.56953
1 BFIC(BFIC) til HUF
Ft313.906
1 BFIC(BFIC) til CZK
19.51512
1 BFIC(BFIC) til KWD
د.ك0.2883775
1 BFIC(BFIC) til ILS
3.148515
1 BFIC(BFIC) til BOB
Bs6.533405
1 BFIC(BFIC) til AZN
1.60735
1 BFIC(BFIC) til TJS
SM8.84988
1 BFIC(BFIC) til GEL
2.55285
1 BFIC(BFIC) til AOA
Kz861.889435
1 BFIC(BFIC) til BHD
.د.ب0.3564535
1 BFIC(BFIC) til BMD
$0.9455
1 BFIC(BFIC) til DKK
kr5.99447
1 BFIC(BFIC) til HNL
L24.781555
1 BFIC(BFIC) til MUR
42.86897
1 BFIC(BFIC) til NAD
$16.404425
1 BFIC(BFIC) til NOK
kr9.388815
1 BFIC(BFIC) til NZD
$1.60735
1 BFIC(BFIC) til PAB
B/.0.9455
1 BFIC(BFIC) til PGK
K3.95219
1 BFIC(BFIC) til QAR
ر.ق3.432165
1 BFIC(BFIC) til RSD
дин.94.143435
1 BFIC(BFIC) til UZS
soʻm11,672.830985
1 BFIC(BFIC) til ALL
L77.96593
1 BFIC(BFIC) til ANG
ƒ1.692445
1 BFIC(BFIC) til AWG
ƒ1.7019
1 BFIC(BFIC) til BBD
$1.891
1 BFIC(BFIC) til BAM
KM1.56953
1 BFIC(BFIC) til BIF
Fr2,822.3175
1 BFIC(BFIC) til BND
$1.21024
1 BFIC(BFIC) til BSD
$0.9455
1 BFIC(BFIC) til JMD
$151.667655
1 BFIC(BFIC) til KHR
3,797.18473
1 BFIC(BFIC) til KMF
Fr395.219
1 BFIC(BFIC) til LAK
20,554.347415
1 BFIC(BFIC) til LKR
Rs285.99484
1 BFIC(BFIC) til MDL
L15.60075
1 BFIC(BFIC) til MGA
Ar4,183.620035
1 BFIC(BFIC) til MOP
P7.573455
1 BFIC(BFIC) til MVR
14.46615
1 BFIC(BFIC) til MWK
MK1,641.492005
1 BFIC(BFIC) til MZN
MT60.41745
1 BFIC(BFIC) til NPR
Rs133.23986
1 BFIC(BFIC) til PYG
6,752.761
1 BFIC(BFIC) til RWF
Fr1,370.0295
1 BFIC(BFIC) til SBD
$7.7531
1 BFIC(BFIC) til SCR
14.39051
1 BFIC(BFIC) til SRD
$36.014095
1 BFIC(BFIC) til SVC
$8.273125
1 BFIC(BFIC) til SZL
L16.404425
1 BFIC(BFIC) til TMT
m3.30925
1 BFIC(BFIC) til TND
د.ت2.751405
1 BFIC(BFIC) til TTD
$6.401035
1 BFIC(BFIC) til UGX
Sh3,316.814
1 BFIC(BFIC) til XAF
Fr526.6435
1 BFIC(BFIC) til XCD
$2.55285
1 BFIC(BFIC) til XOF
Fr526.6435
1 BFIC(BFIC) til XPF
Fr95.4955
1 BFIC(BFIC) til BWP
P12.59406
1 BFIC(BFIC) til BZD
$1.900455
1 BFIC(BFIC) til CVE
$88.66899
1 BFIC(BFIC) til DJF
Fr168.299
1 BFIC(BFIC) til DOP
$58.63991
1 BFIC(BFIC) til DZD
د.ج122.44225
1 BFIC(BFIC) til FJD
$2.127375
1 BFIC(BFIC) til GNF
Fr8,221.1225
1 BFIC(BFIC) til GTQ
Q7.24253
1 BFIC(BFIC) til GYD
$197.883695
1 BFIC(BFIC) til ISK
kr114.4055

BFIC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BFIC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BFIC nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BFIC

Hvor mye er BFIC (BFIC) verdt i dag?
Live BFIC prisen i USD er 0.9455 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BFIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BFIC til USD er $ 0.9455. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BFIC?
Markedsverdien for BFIC er $ 10.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BFIC?
Den sirkulerende forsyningen av BFIC er 10.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBFIC ?
BFIC oppnådde en ATH-pris på 44.5205627668438 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BFIC?
BFIC så en ATL-pris på 0.16099897458104975 USD.
Hva er handelsvolumet til BFIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BFIC er $ 65.32K USD.
Vil BFIC gå høyere i år?
BFIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BFIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:54 (UTC+8)

BFIC (BFIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BFIC-til-USD-kalkulator

Beløp

BFIC
BFIC
USD
USD

1 BFIC = 0.9455 USD

Handle BFIC

BFICUSDT
$0.9455
$0.9455$0.9455
+3.67%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker