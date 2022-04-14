BAT (BAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BAT (BAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BAT (BAT) Informasjon The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Offisiell nettside: https://basicattentiontoken.org/ Teknisk dokument: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Kjøp BAT nå!

BAT (BAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BAT (BAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 230.79M $ 230.79M $ 230.79M Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 231.45M $ 231.45M $ 231.45M All-time high: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 All-Time Low: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Nåværende pris: $ 0.1543 $ 0.1543 $ 0.1543 Lær mer om BAT (BAT) pris

BAT (BAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BAT (BAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BATs tokenomics, kan du utforske BAT tokenets livepris!

BAT (BAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BAT prisforutsigelse Vil du vite hvor BAT kan være på vei? Vår BAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

