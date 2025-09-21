Hva er BAJU (BAJU)

The Bajun Network, which will operate on a Kusama parachain, will be the Canary Network for Ajuna and will be fueled by the BAJU token. The Bajun Network will be fully functional and host games. It will be mainly used for testing and introducing new Ajuna features, services, and functionalities. This will provide a fast moving environment for development and testing. The Bajun Network also has a much easier slot leasing strategy to support smaller game studios and even small groups of game developers. It is intended to be a creative environment that can be used to pursue new kinds of game concepts and introduce new features and functionalities on a fully functional network.

BAJU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BAJU (BAJU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BAJU (BAJU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

BAJU (BAJU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BAJU (BAJU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Hvordan kjøpe BAJU (BAJU)

Leter du etter hvordan du kjøperBAJU? Prosessen er enkel og problemfri!

BAJU til lokale valutaer

BAJU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BAJU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

