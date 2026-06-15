Alpaca pris i dag

Sanntids Alpaca (ALPACA) pris i dag er $ 0.00006133, med en 0.78% endring de siste 24 timene. Nåværende ALPACA til USD konverteringssats er $ 0.00006133 per ALPACA.

Alpaca rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 58,723, med en sirkulerende forsyning på 961.06M ALPACA. I løpet av de siste 24 timene ALPACA har den blitt handlet mellom $ 0.00005815(laveste) og $ 0.0000616 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00553708, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003789.

Kortsiktig har ALPACA beveget seg +3.73% i løpet av den siste timen og +18.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 375.39.

Alpaca (ALPACA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.72K$ 58.72K $ 58.72K Volum (24 timer) $ 375.39$ 375.39 $ 375.39 Fullt utvannet markedsverdi $ 58.72K$ 58.72K $ 58.72K Opplagsforsyning 961.06M 961.06M 961.06M Total forsyning 961,062,654.377536 961,062,654.377536 961,062,654.377536

Nåværende markedsverdi på Alpaca er $ 58.72K, med et 24-timers handelsvolum på $ 375.39. Den sirkulerende forsyningen på ALPACA er 961.06M, med en total tilgang på 961062654.377536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.72K.